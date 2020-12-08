وزير التعليم: لا توجد تظلمات في امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تطبيق الامتحانات في المرحلة الثانوية كلها، ستكون إلكترونية، وليس في عام الثانوية العامة فقط لا غير، لن يكون هناك أي امتحانات ورقية نهائيًا، الامتحانات ستكون إلكترونية من خلال لجان مراقبة، وليس من داخل البيوت، كما يعتقد بعض الطلبة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تصحيح الامتحانات أيضًا سيكون إلكتروني، ونظام التصحيح الورقي للامتحانات لن يكون متواجد على الإطلاق، موضحًا أن الوزارة قامت بعمل نظام منذ عامين بعمل تصحيح إلكتروني يقوم من داخل الحاسب الآلي للأسئلة الاختيارية المختلفة، وتصحيح البشر يكون من خلال الأسئلة المقالية فقط.

وتابع أن مرحلة الثانوية العامة 2020-2021 ستكون كافة أسئلتها اختيارية (صح وخطأ، واختياري) فقط لا غير، حتى تكون كافة التصحيحات إلكترونية بدون تدخل البشر، ولن يكون هناك تظلمات للطلبة، لأن الأمر لن يكون فيه خطأ لأن العنصر البشري خارج من منظومة التصحيح بالتأكيد.

وواصل: "إحنا شايفين أن التشعيب في الثانوية العامة في تالتة ثانوي بالنسبة لشعبة علمي أمر غير مظبوط أكاديمي، ولكن مازلنا ندرس الأمر، ونستهدف أن تكون شعبة علمي فقط، بدون أي علمي رياضة، وعلمي علوم، لأن ده أمر خاطئ".

وأشار إلى أن الكتاب الدوري الذي تسرب وأثار جدلًا فيما يتعلق بالإجازات الاستثنائية، موضحًا أن هذا الكتاب ينظم الإجازات الاستثنائية فقط للعاملين بالديوان أو الأجهزة التابعة للوزارة فقط، أما المدارس فهذا أمر يعود للمحافظين فقط لا غير.