وزير الخارجية: فرنسا مستمرة بإقناع أثيوبيا بالتفاعل الإيجابي حول السد

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحاط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التفاصيل الخاصة بجولة المفاوضات حول السد الأثيوبي، تحت الرعاية الأفريقية، والتعثر الذي للأسف أصاب هذا المسار في الآونه الأخيرة، وذلك خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN".

وأضاف "شكري"، أنه كان هناك تأكيد وحرص على التوصل إلى اتفاق شامل ملزم قانوني حول السد من حيث ملآه وتشغيله يضمن لإثيوبيا كل حقوقها من حيث التنمية، ويضمن لمصر والسودان حقوقها المائية واستطاعة كل منهما في مواجهة حالات الجفاف، فالامر مرتبط بتنظيم تدفق المياه نظرا لوجود هذا المنشأ الضخم، ولا نسعى إلا لذلك.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السسي، كان واضحًا عند تناول هذا الملف في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي، وأكد على استمرار سعي مصر للتوصل إلى اتفاق متوازن يراعي مصالح الدول الثلاثة، ووجد لدى فرنسا تفهم كامل لهذا واستعداد لمواصلة جهودها في إقناع الجانب الأثيوبي بأهمية التفاعل الإيجابي في إطار المفاوضات.