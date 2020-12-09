مؤشرات أولية.. تقدم محمد البنا على النائب عيد هيكل في دائرة المرج

أظهرت المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بدائرة المرج، بعد فرز نحو 80% من أصوات اللجان الفرعية، تقدم المرشح المستقل محمد رضا البنا، على النائب الحالي للدائرة عيد هيكل، مرشح حزب الوفد في الانتخابات الحالية، بفارق يتعدى الـ2000 صوت .

وتستمراللجنة العامة برئاسة المستشار عبدالباسط الشاذلي، في تلقي محاضر فرز اللجان الفرعية بالمرج، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن دائرة المرج خصص لها مقعدين بمجلس النواب، تحصل على أحدهم خلال الجولة الأولى أحمد علي، مرشح حزب مستقبل وطن، وجرت الإعادة اليوم وأمس بين "هيكل والبنا" على المقاعد الثاني، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بالدائرة نحو 429 ألف ناخبا، موزعين على 75 لجنة فرعية بـ27 مقرا انتخابيا.