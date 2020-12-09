عاجل.. فوز ضياء الدين داود وضياء بصل بمقاعد الدائرة الأولى في دمياط

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدمياط، فوز كلا من ضياء الدين داوود بالمقعد الأول، فيما حصد ضياء علي بصل، على المقعد الثاني.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 171، ومن لهم حق التصويت 566134 ناخبا، ومن أدلوا بأصواتهم 80054 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 3436 ناخبا، والأصوات الصحيحة 76618 صوتا.

وجاءت النتيجة كالتالي: أيمن فتحى يوسف رخا، مرشح حزب مستقبل وطن، 35097 صوتا، فيما حصل ضياء الدين داوود على 60247 صوتا، وضياء علي بصل على 36170 صوتا، بينما حصل ياسر عبدالفتاح عبده أبو هندية على 21722 صوتا.