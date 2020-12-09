وزير الخارجية: مصر ليس لديها ما تخشاه من تناول قضايا حقوق الإنسان

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ملف حقوق الإنسان في مصر، وعلى هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون.

وأكد "شكري" أن حديث الرئيس السيسي عن ملف حقوق الإنسان في المؤتمر الصحفي مع نظيره ماكرون، كان موضوعي وشفاف.

وأضاف السفير سامح شكري، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TEN"، أن مصر ليست لديها ما تخشاه من تناول قضايا حقوق الإنسان؛ إذ أنها والقيادة السياسية والأجهزة المصرية أحرص على مصالح مواطنيها، وأقدر على تناولها ودعمها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تقوم وسلطاتها بكل جهد في رعاية مصلحة مواطنيها والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان كافة، بمفهومها الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن ما بذل خلال الـ7 سنوات الماضية شيء مبهر، سواء كان من حيث الاستحقاقات الانتخابية أو الدستورية، والعمل على توفير سبل الحياة، والمشروعات القومية والإسكان والصحة والتعليم كلها متكاملة في هذا الاهتمام.

وأوضح الوزير، أن مصر ستظل تعمل في هذا الإطار بشفافية، ونحن على صدد صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون القاهرة من الدول القليلة عالميا، التي بلورت استراتيجية شاملة "نطرحها واضحة أمام الجميع لامتثالها الحكامة في هذا المجال والالتزامات الدولية".