مؤشرات أولية.. حزب مستقبل وطن يحصد مقاعد دائرة طنطا بالغربية

كشفت نتائج أولية للجنة الفرعية بلجان دائرة طنطا، ومركزها بمحافظة الغربية، ونصيبها 3 مقاعد، حصول الدكتور عبدالمنعم شهاب (نائب سابق) على 66180 صوتا، وسمير عيسى، 60062 صوتا، وغباشي بدير، 53326 صوتا، وجميعهم مرشحو حزب مستقبل وطن.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها في جولة الإعادة 28 مرشحا فرديا على 14 مقعدا في 7 دوائر، داخل 661 مقرا انتخابيا، بها 1159 لجنة فرعية، تضم 3 ملايين و451 ألفا و331 صوتا انتخابيا.