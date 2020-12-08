في الجولة الثالثة.. محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بالسنطة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بجميع أجهزتها تقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، ويقتصر دورنا فقط على عملية التنظيم وإتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم كل الدعم للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال الجولة الثالثة التي قام بها المحافظ في اليوم الثاني والأخير بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتفقد رحمي سير العملية الانتخابية باللجان الفرعية رقم 147 و148 بمدرسة الوحدة المجمعة بقرية شبراقاص مركز السنطة، ثم اتجه إلى اللجان الفرعية رقم 213، 214، 215 بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة بمدينة السنطة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد اللجان الفرعية رقم 211 و212 بمدرسة الشهيد مدحت قرطام واللجان رقم 176و 177 بمدرسة الشهيد محمود راجح بقرية كفر كلا الباب مركز السنطة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها جميع القائمين على العملية الانتخابية داخل مركز ومدينة السنطة.