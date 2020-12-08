"توك توك" لحشد الناخبين أمام لجان الغربية

حرص العشرات من أنصار ومؤيدي بعض مرشحي جولة الإعادة فى سباق إنتخابات مجلس النواب بقري ومراكز محافظة الغربية، اليوم، علي الدفع بعدد من سيارات الأجرة ومركبات الـ"توك توك " لحشد الناخبين للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم .

وتواجد أمام اللجان موظفين تابعين لمديرية الصحة بصحبتهم كاشفات حرارية لقياس درجة حرارة والسكر والضغط للناخبين المتواجدين أمام اللجان الانتخابية، فيما ظهرت تجمعات أمام أبواب اللجان بنطاق مركزي زفتي والسنطة سعيا لتأييد المرشحين واتفقوا على التواجد طوال اليوم أمام اللجان لتشجيع مزيد من الناخبين على الحضور .

وتفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية اللجان الفرعية رقم ٩٢ و ٩٣ بمدرسة بلال بن رباح، ثم تفقد اللجان رقم ٧ و ٨ بمجمع مدارس الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية واللجان الفرعية رقم ٣ و ٤ بمدرسة محمود سعيد عبد الرازق الابتدائية بمدينة كفر الزيات.

من جهة أخرى، شهدت اللجان الانتخابية بمركز كفر البطيخ في دمياط، إقبالا من السيدات اللاتي حرصن على تصدر المشهد و الرجال للإدلاء بأصواتهن مصطحبين أطفالهن لليوم الثاني في جولة الإعادة .فيما أصطف عدد من الرجال و الشباب طوابير ببعض اللجان الانتخابية وتعد كفر البطيخ مسقط رأس المرشح أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن .