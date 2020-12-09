فوز نقيب الفلاحين والدكتور محمود مشعل بمقعدي كفر سعد في دمياط

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بكفرسعد في محافظة دمياط، فوز كلا من محمود نجيب مشعل بـ54819 صوتا، وحسن عبدالوهاب، رجل الأعمال ونقيب الفلاحين، بـ49439 صوتا.

فيما خرج من السباق النائب البرلماني الدكتور أبو المعاطي مصطفى، بعد حصوله على 49221 صوتا، والدكتور محمد الجيوشي، مدير مستشفى الروضة سابقا، بعد حصوله على 43153 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 479111، فيما يبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 100745 ناخبا، ويبلغ عدد الأصوات الباطلة 2429، والصحيحة في جميع اللجان 98316 صوتا.