رئيس التحرير

محمود مسلم

فوز نقيب الفلاحين والدكتور محمود مشعل بمقعدي كفر سعد في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
02:22 ص | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
ارشيفية

ارشيفية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بكفرسعد في محافظة دمياط، فوز كلا من محمود نجيب مشعل بـ54819 صوتا، وحسن عبدالوهاب، رجل الأعمال ونقيب الفلاحين، بـ49439 صوتا.

فيما خرج من السباق النائب البرلماني الدكتور أبو المعاطي مصطفى، بعد حصوله على 49221 صوتا، والدكتور محمد الجيوشي، مدير مستشفى الروضة سابقا، بعد حصوله على 43153 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 479111، فيما يبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 100745 ناخبا، ويبلغ عدد الأصوات الباطلة 2429، والصحيحة في جميع اللجان 98316 صوتا.

اقرأ المزيد:

عاجل.. فوز ضياء الدين داود وضياء بصل بمقاعد الدائرة الأولى في دمياط

بالصور.. قرى دمياط تتصدر التصويت خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة

وصول 3 أوناش ساحة عملاقة RTG لمحطة حاويات دمياط

حل أزمة مصنع دمياط كلمة السر.. مصر تعود لتصدير الغاز بعد توقف 9 أشهر