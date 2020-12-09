فوز حسن عيد وجمال عبيد في جولة الإعادة بانتخابات النواب في السويس

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالسويس، في الصالة المغطاة، نتائج جولة الإعادة بدائرة المحافظة، ضمن المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة.

وقال المستشار رفعت صقر، رئيس اللجنة، إن إجمالي عدد المصوتين 45290، والأصوات الصحيحة 40274، والباطلة 5016.

وحصل المرشح الفردي حسن عيد، عن حزب مستقبل وطن، على 22526 صوتا، والمرشح جمال عبيد، مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 20463 صوتا، والمرشح المستقل جلال مازن، على 20296 صوتا، والمرشح أحمد مراد عن حزب حماة وطن، على 17263 صوتا.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة السويس ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 460 ألفا و765 ناخبًا وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 54 مركزا انتخابيا يتسع لـ140 لجنة فرعية للاقتراع.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.