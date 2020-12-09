"مشمش والأمير" يحصلان على أعلى الأصوات في دائرة المنزلة بالدقهلية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات جولة الإعادة للنواب بالدائرة السابعة في الدقهلية، ومقرها مركز المنزلة، وتضم مركزي "المنزلة والمطرية، الانتهاء من الحصر العددي لجميع اللجان الفرعية بالدائرة، وحصول المرشحين أحمد الحديدي مشمش، ومجدي محمد الأمير، على أعلى الأصوات.

وحصل المرشح احمد أحمد الحديدي مشمش، وشهرته أحمد الحديدي، على 56 ألفا و956 صوتا، ومجدي محمد علي الأمير، وشهرته مجدي الأمير، مرشح حزب مستقبل وطن، على 33 ألفا و509 أصوات.

فيما حصل إيهاب صلاح أحمد العميري، وشهرته إيهاب العمدة، على 32 ألفا و444 صوتا، وأحمد محمد محمد سمرة، على 31 ألفا و179 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 320 ألف و935 ناخبا، وإجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 79 ألفا و464 ناخبا، والأصوات الباطلة 2422 صوتا، والصحيحة 77 ألفا و44 صوتا.

يذكر أن انتخابات الجولة الأولى في الدقهلية لم يتمكن أي مرشح على المقاعد الفردية، تحقيق الأغلبية المطلقة، وانتظر الجميع معركة الحسم في الإعادة.

وتنافس 42 مرشحا على 21 مقعدا بجميع دوائر المحافظة، وعددهم 10، وتمكنت 4 أحزاب فقط الوصول بمرشحيها إلي جولة الإعادة، التي أجريت يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وهي "مستقبل وطن، الذي كان لها نصيب الأسد في عدد المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة بعدد 10 مرشحين، يليه حزب الشعب الجمهوري بعدد 3 مرشحين، وتساوي كل من حزبي المؤتمر والوفد الجديد ولكل منهما مرشحين اثنين خاضوا جولة الإعادة".

وأشرف على الانتخابات 1540 قاضيا، داخل 699 مركز انتخابيا على مستوى المحافظة، وبهم 1426 لجنة انتخابية فرعية، وبلغت الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية، الذين يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و352 ألفا 87 ناخبا.