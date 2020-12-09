طه عبدالوهاب: بدأت حياتي قارئ.. وحصلت على دكتوراة في المقامات القرآنية

أكد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير ومدرب الأصوات والمقامات الموسيقية، أنه يعمل بهذه المهنة منذ 41 عاما، وكان عمره وقتها 23 عاما، مشيرا إلى أنه بدأ حياته كقارئ للقرآن الكريم.

وقال "عبدالوهاب" خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه حفظ القرآن الكريم في الكتاب، لافتا إلى أنه اكتشف تفوقه في مجال المقامات الموسيقية في أثناء اختباره للانضمام للإذاعة كقارئ.

وأوضح طه عبدالوهاب، أنه درس المقامات الموسيقية بعدها، وحصل على دكتوراة في المقامات القرآنية من كلية الدراسات القرآنية بجامعة الحضارة الإسلامية.

وأكد "عبدالوهاب" أن قارئ القرآن قدوة، ويجب أن يتخلق بأخلاقه، ويهتم بطريقته وأسلوبه وملابسه؛ لأنه لا يقرأ حروف فحسب، ولكنه يقيم أفعال القرآن الكريم.

وكشف طه عبدالوهاب عن الفرق بين القارئ والمنشد، مشيرا إلى أن الجيل القديم كانوا قراء ومنشدين، وأن القارئ كان لابد أن يكون منشدًا، مؤكدا أن الانشاد بدأ عند استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنشاد المسلمين في حفر الخندق.