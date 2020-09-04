بالصور.. طريقة إرسال قراءة عداد المياه للشركة دون قارئ

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كل عملائها إلى استخدام خدمة تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي".

وأوضحت الشركة طريقة استخدام تطبيق "قراءتى" وكيفية تسجيل قراءة عداد المياه، مؤكدة أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد، ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق "قراءتي" يمنح العملاء مزايا متعددة على الرابط التالي https://play.google.com./store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

وفى مقدمتها عدم انتظار قارئ العداد واعتماد كل عميل على نفسه فى إرسال القراءة إلى الشركة مباشرة ومساعدة العميل على تجنب التجمعات وسداد فاتورة استهلاك المياه بسهولة، ويتم تنزيل التطبيق على الهاتف الشخصى وإدخال بيانات الاسم والعنوان ورقم الدفع الإلكتروني.