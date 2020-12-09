16 ضررا لتناول الزنك دون استشارة الطبيب منها رفع نسبة السكر

توصيات عدة تناشد الجميع بتناول "الزنك" والأطعمة التي تحتويه لما له من فائدة كبرى في تقوية مناعة الجسم التي من شأنها مواجهة فيروس كورونا، وفي خضم الحديث عن بدء الموجة الثانية للفيروس زادت تساؤلات مرضى السكر عبر الصفحات أو"الجروبات" الخاصة بالمصابين والمتعافين من الفيروس عن أضرار تناوله في هيئة فيتامينات أو أطعمة ومدى تأثيره على نسبة السكر في الدم من عدمه، إلى جانب مدى خطوة فيتامينات الزنك على بعض الأدوية الأخرى لعلاج الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى.

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بدأ حديثه لـ"الوطن" ردًا على هذا السؤال بتأكيد أنه لا داعي لتناول الزنك دون استشارة الطبيب المعالج، إلى جانب ضرورة الحذر عند تناول المستحضرات الدوائية للفيتامينات والمعادن أو تكرارها دون مشورة طبية متخصصة، خاصة في حال أصحاب الأمراض المزمنة.

بدران: التفاعلات المحتملة لفيتامين "سي" تشمل امتصاص الألمنيوم

الجرعات المسموح بها آمنة، ولكن الآثار الجانبية لسيت نادرة، وهى عادةً ترتبطة بالجرعات العالية، وبحسب قول "بدران"، تشمل الآثار الجانبية الغثيان والقيء والإرهاق والصداع والنعاس والإسهال والأرق وحساسية الجلد وحرقة في "فُم المعدة"، وقد يصل الأمر إلى الانسداد المعوي وتكوين حصوات الكلى.

أما عن تأثير فيتامين "سي" والتداخلات الدوائية بينه وبين بعض أدوية مرضى السكر أو أي أدوية أخرى، فقد تشمل التفاعلات المحتملة امتصاص الألومنيوم من الأدوية المحتوية على الألومنيوم، وهذا يمثل خطراً لمرضى الكلى، ولهذا يجب تناول فيتامين سي قبل ساعتين من تناول مضادات الحموضة أو بعدها بأربع ساعات.

"بدران": فيتامين "سي" قد يرفع نسبة السكر في الدم

وأضاف "بدران"، أن الأسبرين قد يتداخل أيضًا مع امتصاص فيتامين "سي"، ويمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم للأسبرين إلى استنفاد بطانة الجهاز الهضمي من الفيتامين.

وفي حال مرضى السرطان ربما يقلل فيتامين "سي" من تأثير العلاج الكيميائي، أما بالنسبة لمرضى السكر فقد يرفع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تتسبب الكميات الكبيرة منه في تكسير كرات الدم الحمراء، بحسب قول أستاذ المناعة.

وتابع "بدران" أن تؤدي الجرعات الكبيرة من الزنك قد تؤدي إلى تخفيض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكر، وبالتالي يجب عليهم استخدام منتجات الزنك بحذر بعد استشارة الطبيب.