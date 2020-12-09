كشف غموض واقعة سرقة مطعم شهير بأسيوط

كشف فريق مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، غموض واقعة سرقة خزينة أحد المطاعم الكبرى الكائنة بدائرة القسم، حيث بيّنت تحريات المباحث اليوم، أن مرتكب الواقعة طباخ سابق كان يعمل بالمكان تم فصله من قبل صاحب العمل فعقد العزم على سرقته انتقاما منه، وقام بكسر القفل وسرقة كاميرات المراقبة.

تعود الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغا من أحد أصحاب المطاعم الكبرى يفيد بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمطعم والإستيلاء على (مبلغ مالى – جهاز خاص بكاميرات المراقبة - بعض الأوراق).

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف مدير الأمن، اللواء أسعد الذكير، وبرئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي، وأسفرت الجهود عن أن مرتكب الواقعة (طباخ سابق بالمطعم، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح).

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع ضباط مباحث الفتح أسفرت عن ضبط المتهم، وبحوزته (فرد خرطوش- مبلغ مالى- 3 إيصالات أمانة "خاصة بالمُبلغ"- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه عقد العزم على سرقة المطعم نظراً لعمله السابق بالمطعم وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بإيرادات المطعم داخل الخزينة، وتمكن من دخول المطعم وكسر الخزينة والإستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية وبعض الأوراق، وأضاف بقيامه بشراء "الدراجة النارية والهاتف المحمول "المضبوطان بحوزته") من المبلغ المستولى عليه وتخلصه من الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة، وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءءات القانونية اللازمنة