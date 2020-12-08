جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة: ضبط 3848 قضية سرقة تيار كهربائي

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3082 قضية متنوعة في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وضبط 3848 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وقضية جرائم أموال عامة، كما تمّ ضبط 1242 قضية تموينية و63 قضية بيئية.