الذهب يتراجع 6 جنيهات.. ورئيس الشعبة: سعره العالمي العامل المؤثر

شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 6 جنيهات، عقب ارتفاع أمس، ليباع عيار 24 بـ937 جنيهًا مقابل 943 جنيهًا، وعيار 21 بـ820 جنيهًا، وعيار 18 بـ703 جنيهات، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و565 جنيهات.

ووصف الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، حالة الذهب اليومية بـ"المذبذب"، قائلا: إنَّ التذبذب في أسعار الذهب عالميا يربك عمليات الشراء في السوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ الارتفاع بسبب ارتفاع سعر الأوقية وعمليات الشراء الكبيرة في الأسواق العالمية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت امس الثلاثاء مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز المالي.

وارتفع المعدن الأصفر بعد أن ربح 26 دولاراً بالأمس، وسط آمال أن تساهم إصابات الوباء المتزايدة في تسريع التوصل لصفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وقال "تشاك شومر" زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن هناك دلائل على إحراز تقدم في المحادثات بشأن مشروع قانون من الحزبين.

ومن المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لتوفير مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن المساعدة المتعلقة بـ"كوفيد –19" وتجنب إغلاق الحكومة.

يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز الكبير.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة بنحو 4.6 بالمائة خلال الربع الثالث من 2020.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1874.90 دولار للأوقية.

و ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 عند مستوى 90.95.