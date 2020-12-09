سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-12-2020 في مصر

استمرت أسعار الدولار في استقرارها، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس

وكان سعر الدولار قد ارتفع بقيمة قرش أول أمس الاثنين، وعاد لاستقراره أمس، حيث سجلت البنوك الأعلى سعر 15.73 جنيه مقابل 15.63 جنيه للشراء، وهي: "الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي".

فيما باع بنك مصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

الدولار عالميًا

وهبط الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، وخلال العام المقبل متوقع أن تواصل العملة الأمريكية هبوطها، خلال العام المقبل، حيث إن الدولار تراجع بما يقارب 12% أمام سلة العملات الرئيسية، منذ وصولها إلى الذروة، في مارس الماضي وفق سي إن إن.

أسعار العملات العربية والأجنبية

جاء سعر الجنيه الإسترليني، في المصرف المتحد سجل 20.86 جنيه للشراء و21.04 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 20.84 جنيه للشراء و21.02 جنيه للبيع، أما اليورو سجل اليوم في المصرف المتحد نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 18.89 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في بنك مصر بقيمة 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء و4.18 جنيه.