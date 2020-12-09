578 مليون جنيه.. حصيلة مخالفات التصالح على مخالفات البناء بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج حصيلة مخالفات البناء حتي يوم أمس الثلاثاء 8 ديسمبر، عبر بيان صدر اليوم، أكد أن الحصيلة بلغت 578 مليون و534 ألف جنيه، وما تم تقديمه من طلبات للتصالح من قبل المواطنين بلغ 127 ألف و534 طلب.

واحتل مركز جرجا الصدارة في تلقي الطلبات حيث بلغ عددها 116177 طلبا، يليه مركز المنشاه، بعدد طلبات 79393 طلبا، وأكدت إدارة العلاقات العامة بالمحافظة انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة السادسة مساءً لاستقبال طلبات المواطنين، ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.

يذكر انه مجلس الوزراء قرر مد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.