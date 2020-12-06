211 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء العشوائي بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية، تقف على مسافة واحدة من الجميع وتشجع المواطنين على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح، لتقليل تزاحم المواطنين أمام المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، استقبلت 211 ألف و458 طلبا حتى 5 ديسمبر الجاري وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل المحافظة، لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.