خروج أول حالة تعافي من كورونا من مستشفي قفط التعليمي بقنا

أعلن الدكتور أحمد كمال مدير مستشفي "قفط التعليمي"،عن خروج وتعافي أول سيدة كانت مصابة بفيروس كورونا من المستشفي، عقب رجوعها للعمل كمستشفي عزل بمحافظة قنا.

وتابع بأن السيدة تعمل مدرسة وكانت قد أصيبت بفيروس كورونا وتم دخولها إلى المستشفي لتلقي العلاج حتى تماثلت للشفاء وخرجت اليوم، مؤكدا أن المستشفي جاهزة لاستقبال أي حالات مع توافر كامل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

ومن جانبه، قال الدكتورمحمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن جميع مستشفيات الهيئة العاملة كمستشفيات عزل جاهزة لتقديم أعلى خدمة طبية ممكنة لمصابي فيروس كورونا مع بدء الموجة الثانية وتزايد أعداد المصابين.

وأكد توافر جميع الإمكانيات والتجهيزات والمستلزمات لتطبيق كافة البروتوكولات للعلاج ومكافحة العدوى داخل مستشفياتنا حيث تم تجهيز الرعايات المركزة وتوفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأكسجين مع التدريب المستمر لكافة القوى البشرية العاملة.

وأضاف أنه تم افتتاح قسم الرعاية المركزة بمستشفى قفط التعليمي بطاقة 13 سرير ومجهز بعدد 6 أجهزة تنفس صناعي كما تم افتتاح قسم الغسيل الكلوي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ويتم حاليا تجهيز وفرش مبنى العيادات الجديد ليكون مستقل وبعيد بمسافة آمنة عن مستشفى العزل حرصا على صحة أصحاب الأمراض المزمنة من غير المصابين بفيروس كورونا لتقديم كافة الخدمات الطبية لهم بطريقة آمنة دون التعرض لخطر العدوى وسيتم تشغيله بعد أسبوع لضمان استمرار صرف العلاج لهم دون توقف.