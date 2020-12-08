"الصحة العالمية" تشدد على استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة

نصح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة عند التواجد مع أشخاص آخرين، وعندما تكون التهوية رديئة أو عندما تكون نوعية الهواء غير معروفة.

وأكد في كلمته أثناء المؤتمر الصحفي عبر تقنية الكونفرانس زوم، على ضرورة الانتباه واتخاذ جميع الاحتياطات، وأن ندرك أن الوضع الذي نمر به حاليا، لا يمكن تغييره إلا من خلال اتباع التدابير التي ثبتت فعاليتها لنا جميعا.

وتابع: لن يكون هناك لقاح كوفيد-19 حلا سحريا للوضع الذي نمر به جميعا في الوقت الحالي، وهو وضع نجَم عن ضعف التزام السكان بالتدابير الوقائية، والحاجة إلى بذل جهود أكبر من جانب البلدان.

وأضاف: مع اقتراب موسم العطلات، واستمرار انخفاض درجات الحرارة، يزداد خطر انتقال العدوى، بسبب التساهل في الالتزام بالتباعد البدني، واستخدام الكمامات وغيرهما من التدابير.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالة تم شفاؤها، و6790 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف