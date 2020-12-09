5 نصائح من "الصحة" للفرق الطبية لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

نصحت وزارة الصحة أعضاء الفرق الطبية الذين يعملون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعدة تعليمات بعد انتشار الوباء في موجته الثانية، وارتفاع عدد المصابين والوفيات بينهم.

وتستعرض "الوطن" في 5 نقاط، أبرز النصائح لطبيب العزل وباقي أعضاء الفريق الطبي في السكن:

1. الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بكل فرد بالسكن "ماكينات الحلاقة - فرس الأسنان- أدوات التجميل.. إلخ".

2. مراعاة وجود مسافة بينية تزيد على متر في السكن الخاص بأعضاء الفريق الصحي، وعند تعذر ذلك يقلل أعضاء الفريق الصحي في المبيت، ويتم توفير استراحة تتوافر بها الشروط السابق ذكرها.

3. يراعى تطهير دورات المياه وأسرة السكن والممرات وبيئة السكن بوجه عام مرتين يوميًا على الأقل باستخدام المطهرات المعتمدة.

4. قبل مغادرة السكن بعد انتهاء نوبتجية العمل يتم غسل الأيدي بالماء والصابون أو دلكهما بالمطهر.

5. الالتزام داخل الغرف الإدارية بالمسافات البينية، ويراعى وجود أقل عدد ممكن من الأفراد بما يكفل الحفاظ على المسافات البينية.

كانت نقابة الأطباء أطلقت مبادرة لدعم أسر شهداء الأطباء الذين رحلوا خلال معركتهم في مكافحة وباء فيروس كورونا، موضحة أن المبادرة تتيح لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين بالتبرع لصالح دعم الأطباء في مواجهة الموجة الثانية لكورونا، بالإضافة لدعم أسر الشهداء.

وأكدت أنها تحاول بشتى الطرق دعم أسر شهداء الأطباء، مؤكدا أنه سيتم التواصل أيضا مع جميع المسؤولين في الدولة من وزارة الصحة ومجلسي النواب والشيوخ، من أجل إقرار معاش استثنائي لأسر الشهداء، لتوفير حياة كريمة لأسرهم.

وأشارت إلى أنها تسعى لاعتبار ومعاملة شهداء الأطباء معاملة شهداء العمليات الحربية من أبطال الجيش والشرطة، باعتبار أنهم قدموا تضحيات أيضا من أجل الوطن وسلامته.

وخصصت النقابة حسابا بنكيا لتلقي تلك الأموال التي ستوجه لدعم الأطباء وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية استعدادا للموجة الثانية لفيروس كورونا حال تعرضنا لها، بالإضافة لدعم أسر الشهداء، مشيرة إلى أن هناك مقترحا بعمل ودائع في البنوك باسم أسر الشهداء لتوفير دخل شهري لهم.