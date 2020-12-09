حالات تتسبب في سحب رخصة القيادة.. منها الامتناع عن تشغيل عداد التاكسي

تتسبب عدد من الحالات في سحب رخص القيادة بسبب قيام مالكيها بعدد من المخالفات، وحددت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور هذه الحالات وفق الموقع الرسمي لبوابة مصر، على النحو التالي:

- ضبط قائد السيارة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد السيارة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه في وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، ووفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما.

- ضبط قائد السيارة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ الضبط.

تسري أحكام البندين 1 و2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطيء، وحال وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد، يتم سحب رخصة تسيير السيارة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة.

- في حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما.

- يتم سحب الرخصة لمدة 30 يوم من كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو دونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة دون عداد، وإذا عاد لارتكاب هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما.

- تُسحب رخصة القيادة من كل قائد سيارة يتسبب في تلويث الطريق، بإلقاء أي فضلات أو مخلفات بناء أو غيرها، وكل من قاد سيارة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو يتساقط من حمولتها ما يؤثر على سلامة الطريق، على أن يكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد عن 60 يوما، فإذا ارتكب قائد السيارة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما، وفى حالة التكرار مرة ثالثة خلال 6 أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.