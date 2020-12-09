استقرار أسعار الزجاج بسبب تراجع الطلب ووفرة المعروض

استقرت أسعار الزجاج بكافة أنواعه في السوق المحلي خلال الشهر الجاري دون زيادة، وذلك نتيجة تراجع الإقبال ووفرة المعروض خلال الشهرين الماضيين، وفقًا للغرف التجارية.

ورصدت الغرف التجارية الأسعار الاسترشادية لـ12 نوعًا من أصناف الزجاج فى السوق المحلي، حيث سجّل الزجاج سيكوريت 400 - 500 جنيه، والزجاج العاكس 6 أمتار 20- 210 جنيهات، فيما بيعت مرآة الأميرة بـ 170 جنيهًا، والزجاج المصنفر 3 أمتار 70 جنيهًا.

فيما سجل سعر بيع الزجاج الأبيض الشفاف 6 أمتار سعر 100-125 جنيهًا، وزجاج المرايا 5 أمتار 60-90 جنيهًا، والزجاج الشفاف 100-125 جنيهًا، والزجاج المصنفر 5 أمتار سعر 100 -125 جنيهًا، والزجاج الفاميه 5 أمتار 80 جنيهًا ،والزجاج مريات 6م يباع بـ 120جنيها والزجاج المنقوش الاسلامى 3م 70-130جنيه ،ووالزجاج المريات 10م يباع بـ 150جنيه .

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن الباحث في وزارة التجارة والصناعة، في دراسة له أهمية المنتجات الزجاجية والتي تتمثل في الأواني المنزلية واللوحات الزجاجية الزخرفية والعبوات الزجاجية للأدوية والروائح، بجانب زجاج السيارات والمكاتب وغيرها من الأواني الزجاجية والكريستال، حيث تختلف درجة الشفافية واللمعان واللون على نسبة الحامضية فى المكونات.

وذكرت الدراسة أن صناعة الزجاج شهدت تحولًا هائلًا في قطاع معالجة الزجاج المصري، خاصة من جانب قطاع التشييد والبناء والعقارات وصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن التصدير إلى الأسواق المجاورة سيضاعف الطاقات الإنتاجية خلال خمس سنوات.

وكشف الباحث عن أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي تتمثل في الآتى:

• عدم توفر خطوط شحن بحرية مباشرة بين مصر وعدد من الدول المستوردة في أفريقيا والدول العربية، ما يضطرهم للمرور بالمواني الأوروبية، ما يزيد من تكلفة الشحن، وبالتالي ارتفاع الأسعار، ومن ثم يقلل من فرصته في المنافسة بالأسواق الخارجية.

• عدم توفر بنية قوية في الشحن البري بين مصر والدول العربية، فضلًا عن نقص العبارات واحتكار تشغيلها، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الشحن وحدوث تكدس للشاحنات بصفة متكررة خاصة مع الأردن والسعودية.

• رفع سعر الطاقة على مصانع الزجاج المسطح يؤثر سلبًا على قدرة القطاع على المنافسة الخارجية، لأن المنافسين يحصلون على أسعار طاقة مدعمة من بلادهم، أو أقل من مثيلاتها فى مصر.

ودعت الدراسة الى ضرورة زيادة الاستثمارات فى مجال تصنيع الزجاج بما يساهم في زيادة معدل الصادرات إلى الأسواق الخارجية.