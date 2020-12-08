جنوب سيناء تستعد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد فودة، خلال الجولة، مشروع إقامة أول محطة تمويل، ومركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالمحافظة.

وقال إنه سيجرى افتتاح هذه المشروعات، خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي في شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن مدة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي لا تستغرق سوى 4 ساعات والتموين في 5 دقائق فقط.

وناشد مالكي السيارات بمختلف أنواعها، الاستعداد لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، طبقًا للمشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حفاظًا على البيئة، وتوفيرًا للتكلفة.

وتابع رفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بشرم الشيخ، وأعمال إنشاء 15 محلًا تجاريًا بالمنطقة، وجرى تصميمهم بنموذج موحد، لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة كمرحلة أولى لشارع 306 بشرم الشيخ.

كما تفقد "فودة"، بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة، والتي تسهل حركة السير وسيولة مرورية، مع توفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة منها الطريق المحيط بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وإنشاء باركينج للسيارات.

وزار محافظ جنوب سيناء هضبة أم السيد، والتي تتضمن إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلومتر، وأعمال مشايات على الجانبين، وأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة المحور العرضي "طريق نادي الرياضات البحرية" بطول 1.7 كيلو متر.