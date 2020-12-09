محافظ البحر الأحمر: "الرئيس هو الدعم الأساسي لمكافحة الفساد"

شارك اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في ماراثون جري ودراجات، نظمه مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة برئاسة العميد خالد اللبان، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة عدداً من القيادات التنفيذية والشباب وتلاميذ المدارس تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من شهر ديسمبر من كل عام.

انطلق الماراثون من أمام مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، وقام المحافظ بتكريم عدداً من الفائزين الذين حصلوا على المراكز الأولى من المشاركين.

وعلى هامش الماراثون قال المحافظ: "ونحن نحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، وكلنا متحدون على مكافحة الفساد وشركاء في حماية مصالح الوطن".

ووجّه "حنفي" التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه المستمر لمكافحة الفساد وخلق إرادة قوية لحصار تلك الظاهرة، كما وجه الشكر للواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورجال الهيئة المخلصين على النجاحات الأمنية الأخيرة في ضبط الفاسدين بصفة عامة وأباطرة الفساد بصفة خاصة.

وأشار إلى أن تنظيم ماراثون للإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد جاء إنطلاقاً من دور الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في توعية المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها وسيلة هامة للمشاركة في مختلف المناسبات الوطنية، مشدداً على أنه لا مكان لأي عنصر فاسد، لأن الفساد بمثابة غول ينهش في التنمية ويدمر الإقتصاد القومي للدول.

حضر الماراثون رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، ورئيس مدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.