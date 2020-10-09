انطلاق ماراثون دراجات بكورنيش السويس احتفالا بانتصارات أكتوبر

انطلق ماراثون الدراجات بكورنيش السويس الجديد، اليوم الجمعة، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات احتفالا بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر وأطلق دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة البدء من خلال الفيديو كونفرانس.

حضر الماراثون محمد سعد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس وعدد مديري مراكز الشباب وعدد من مديرى المديري بمشاركة المئات من لاعبي الدراجات بمختلف أندية المحافظة.

بدأ الماراثون من بداية كورنيش السويس الجديد حتى نهايته رجوعا إلى نقطة البداية من الجديد وسجلت اللجنة المسئولة عن المسابقة اسماء الفائزين ٢٥ الأوائل تمهيدا لتسليمها مبالغ مالية مقدمة من الوزارة.