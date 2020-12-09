ماراثون دراجات وجري بالمحافظات في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت مديريات الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ماراثون للدراجات والجري لمسافة 5 كيلو مترات، اليوم، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وقال فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن الماراثون يأتى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بدأ من أمام مقر الرقابة الإدارية بكورنيش النيل لمسافة 5 كم بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية وتلاميذ المدارس ومراكز الشباب والأندية الرياضية وقيادات المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان.

وفي الغربية، أطلق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس مكتب الرقابة الإدارية، شارة بدء المارثون الرياضي بمشاركة 300 شاب وفتاة من جميع المراكز والمدن، وانطلق من أمام هيئة الرقابة الإدارية، مروراً بشارع الفاتح، النحاس والبحر، وانتهى أمام ديوان عام المحافظة.

وفي كلمته أكد المحافظ أن الماراثون هدفه توجيه رسالة للعالم والمصريين بأهمية مواجهة الفساد والقضاء عليه، مشيراً إلى أن الفساد يعد التيار المعاكس لكل مجهود يُبذَل في التنمية التي يقوم بها فخامة الرئيس والدولة المصرية بجميع أجهزتها، وقدم المحافظ الشكر لكل المشاركين والمنظمين ولهيئة الرقابة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة واختتم المحافظ كلمته بتحيا مصر بشبابها.

وأثنى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية علي التنظيم، موجهاً كلمته للمشاركين والحضور في الماراثون بأن يكونوا عوناً للدولة المصرية في مواجهة الفساد وأن يكونوا مثالاً للمجتمع في تغيير سلوكياتنا للأفضل، وااختتم الفعالية بتوزيع الميداليات على الفائزين في ماراثون الدراجات والجري والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.

في السويس، انطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية حتى نهاية الكورنيش الجديد، وشارك في الماراثون خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عيسى، مدير مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة ومحمد سعد، مدير الشباب والرياضة، وقيادات الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية بالمحافظة و رؤساء الأحياء.