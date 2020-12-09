سيراميك ولاب توب وملابس.. تفاصيل مزاد علني يوم 16 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع جمرك البيوع الجمركية مطار القاهرة وجمرك غمرة والملاحق الخارجية، في يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر الحالي.

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة التعاقدات العامة تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري، بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في عنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي بسعر 400 جنيه.

البضائع المعروضة في مزاد 16 ديسمبر

ويتضمن المزاد بيع ملابس، لاب توب، تليفون محمول، سيراميك، قطع غيار سيارات، راوتر، ريسيفر، مستلزمات اتصالات، تليفون لاسلكي، عصا سيلفي، شنط، بطارية، ساعات، نظارات، أحذية، لمبات، طابعه، فلاشة، خشب أرضيات باركيه، قطع غيار كهرباء، سماعة، تابلت، مستحضرات تجميل، طفاية حريق، جهاز مساحة، كاميرا، طقم قهوة، جهاز دى في دي، ورق كرتون مقوى

علمًا بأنَّه يكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، على أن يكون شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، ويتمّ دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع بدون عمولة، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

يُذكر أنَّ الهيئة العامة للخدمات الحكومية أعلنت أيضًا عن مزاد بيع سيارات تابعة لتنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر الحالي، في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط وتشمل السيارات ماركات مرسيدس، فولكس، BMW، نيسان، تويوتا، وغيرها.