مؤشرات أولية.."داوود وبصل" يفوزان بمقعدي الدائرة الأولى في دمياط

أظهرت نتائج فرز لجان الانتخابات بدائرة دمياط عن مؤشرات غير متوقعة حيث تراجع مرشح "حزب مستقبل" أيمن يوسف رخا، رجل الأعمال، الذي كان يحتل المركز الثاني في نتائج الجولة الأولى، فيما حصل ضياء بصل على أعلى الأصوات.

كما تصدر "ضياء الدين داوود" بأعلى الأصوات وبفارق كبيرعن أقرب منافسيه ليفوز بالمقعد لدورة برلمانية جديدة، فيما أسفرت النتائج عن خسارة ياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط الذي خسر السباق بعد حصوله على عدد قليل من الأصوات، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بدمياط، فوز كلا من ضياء الدين داوود بالمقعد الأول، فيما حصد ضياء علي بصل، على المقعد الثاني.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 171، ومن لهم حق التصويت 566134 ناخبا، ومن أدلوا بأصواتهم 80054 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 3436 ناخبا، والأصوات الصحيحة 76618 صوتا حيث بلغت نسبة التصويت 14.1%

وجاءت النتيجة كالتالي: أيمن فتحى يوسف رخا، مرشح حزب مستقبل وطن، 35097 صوتا، فيما حصل ضياء الدين داوود على 60247 صوتا، وضياء علي بصل على 36170 صوتا، بينما حصل ياسر عبدالفتاح عبده أبو هندية على 21722 صوتا وبهذا فاز ضياء الدين داوود بالمقعد الأول وضياء بصل بالمقعد الثاني متفوقا على مرشح مستقبل وطن ب 1073 صوت.

واحتفل أبناء دائرة دمياط بفوز "داود، وبصل، "بمقعدي دائرة دمياط التي تضم "مركز وبندر دمياط و مركز كفر البطيخ و مدينة رأس البر" واستقل الفائزين سيارة ملاكي، وخرجا لتحية المواطنين، فيما حمل المواطنون النائبين على أكتافهما، احتفالا بفوزهما.