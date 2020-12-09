أحمد السقا ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"

ساعات قليلة، وينتهي صناع فيلم "العنكبوت"، من تصوير آخر المشاهد التي بدأ العمل عليها منذ فترة طويلة، وتم تأجيل التصوير أكثر من مرة لمدة تزيد عن عام كامل، بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم قبل بداية عام 2020.

فيلم "العنكبوت"، بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر عابدين، ومحمد لطفي، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، وزكي فطين عبدالوهاب، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينتمي "العنكبوت"، لأفلام الأكشن والحركة والإثارة والتشويق، ويجسد أحمد السقا، وظافر عابدين، دور شقيقان رجال أعمال، وتقابلهما صعاب كثيرة.

يشارك الفنان أحمد السقا، في مسلسل "نسل الأغراب"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، وتقاسم البطولة لأول مرة مع الفنان أمير كرارة.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، والمطرب دياب، وفردوس عبد الحميد، ونجلاء بدر، إدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين.

ويقدم الفنان أمير كرارة، ومي عمر، شخصية صعيدية للمرة الأولى، ويتم عقد جلسات عمل مكثفة حالياً مع مصحح اللهجة الصعيدية للتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

كما انتهت مي عمر، من تصوير المشاهد الأخيرة في مسلسلها "لؤلؤ" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، تمهيداً لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "لؤلؤ" سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين.