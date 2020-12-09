الدولار يعاود الارتفاع والإسترليني يفقد 4 قروش خلال 3 ساعات

عاود الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه بقيمة قرش واحد في كل البنوك وشركات الصرافة، بعد 3 ساعات من التعاملات اليومية.

وجاءت أكثر من 20 بنكًا الأعلى سعر لببيع والشراء وهي: "الأهلي الكويتي - بيريوس، قناة السويس، عودة، المشرق، التجارى الدولي، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي"، الأعلى سعرًا ليباع 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء، فيما باع بنكي مصر بأقل سعر، بـ15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

فيما استقرت أسعار العملات الأوروبية خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجل أعلى سعر للشراء في المصرف العربي الدولي بـ18.96 جنيه.

كما واصل سعر شراء الجنيه الإسترليني تراجعه بقيمة 3 قروش التعاملات اليومية ليستقر عند 20.88 جنيه في أكثر من 12 بنكًا منها "الأهلي الكويتي -بيريوس، قناة السويس، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المتحد".