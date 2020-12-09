الرئاسة: "لوفيجارو" الفرنسية أفردت في صدر صفحتها الأولى حوار السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ جريدة "لوفيجارو" الفرنسية أفردت في صدر صفحتها الأولى اليوم، حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي الشامل للجريدة حول العلاقات الثنائية مع فرنسا وكذلك تقييم للأوضاع في المنطقة.

وفي خلال حواره، قال الرئيس إنَّ "منتدى غاز المتوسط الذي أنشئ بمبادرة مصرية، هو منظمة حكومية إقليمية تتولى العمل على احترام القانون الدولي في الإدارة المستدامة والمحافظة على البيئة لموارد الغاز الطبيعي لكل دولة عضو.. يتعين على فرنسا الانضمام إلى هذا المنتدى قريباً".

وأضاف الرئيس السيسي، أنَّ "شرق المتوسط غني بالغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة التي تمت فيه، ونحن نغلب منطق التعاون مع حلفائنا وشركائنا ومن بينهم فرنسا، من أجل حوار سياسي منظم بشأن الغاز الطبيعي، وستتيح هذه المنظمة إعطاء الأولوية لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود البحرية".

وعما إذا كانت المواجهة العسكرية بين مصر وتركيا أمرًا محتملًا في ليبيا، قال الرئيس السيسي، إنَّ "مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يظل الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة وضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها الى 1200 كم، ومن الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية التي تهدد استقرار هذا البلد، نتيجة نقل المرتزقة والسلاح الموجه للميليشيات المتطرفة".