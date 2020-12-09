وظيفة لشقيقي الأصم يا وزير القوى العاملة

ينتمي شقيقي إلى ذوي الهمم حيث يعاني من الصمم، فلا يتكلم أو يسمع، مع عدم جدوى سماعة الأذن، وهو يقرأ ويكتب، رغم عدم حصوله على شهادة، ويرفض الجميع وفير فرصة عمل له بحجة إعاقته، رغم أنه يستطيع أن يقوم بعمل أي شيء يطلب منه، حاولت أن أبحث له عن وظيفة فراش في مدرسة أو عامل نظافة في مستشفى غير أني فشلت، وهو الآن يتقاضى معاش تكافل وكرامة، وهو مبلغ قليل للغاية لا يكفي احتياجاته البسيطة، نناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة التدخل من أجل توفير فرصة عمل لأخي تكفيه ذل السؤال، وتعينه على الإعاقة التي يعاني منها.

شقيقي: محمد عبدالباسط عبداللطيف