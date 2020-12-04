بريد الوطن.. وجِّه بإزالة قمامة نفق أبوصير يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان منطقة كفر أبوصير بمؤسسة الزكاة الواقعة على الطريق الدائرى مباشرة من سوء حالة نفق أبوصير الذى يرتاده المواطنون للوصول إلى طلعة الدائرى، بالإضافة إلى الطلبة الذين يعبرون منه لمدارسهم، حيث تنتشر القمامة والرتش فى المخارج الثلاثة الخاصة بالنفق، وسبق أن أرسلنا أكثر من شكوى لحى المرج، لكن دون جدوى، الغريب أن المنطقة كلها لا يوجد بها صندوق واحد للقمامة، مما يساعد على انتشار الحشرات والأمراض بسبب حالة عدم النظافة الموجودة فى النفق.. نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التدخل، وتوجيه المسئولين فى حى المرج بتحسين حالة النفق، وإزالة القمامة منه، وتوفير معبر آمِن للمواطنين والطلبة.

عن الأهالى: هانى نزيه محمد

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com