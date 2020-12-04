بريد الوطن.. مرحباً «مالك».. نوَّرت حياتنا

كنتُ أحلم بطفلٍ يشبهنى وأشبهه، أجالسه رضيعاً فأحس أنه يفهمنى، وإن كان لا يعى ما أقول، أبثه مشاعرى فيومئ إلىَّ برموش عينَيه موافقاً، أتحسس أنامله الرقيقة فأسبح فى بحر من الخيال.. ودائماً وأبداً لا يخزينى الله فى دعاء صالح دعوته، فهذا حسن ظنى به.. فمنَّ علىَّ بكثير من النعم التى أعجز عن شكرها، فلله الحمد والشكر.. والآن وقد استجاب الله دعائى ورزقنى بما كنتُ أرجوه وأحلم به، فهو سبحانه «يهبُ لمن يشاءُ إناثاً ويهبُ لمن يشاءُ الذكور»، فقد اخترتُ له اسم (مالك)، وهو فى الحقيقة اختيار الله له قبلى، لأننى أعتقد أن الله -عز وجل- هو الذى يُسمِّى الناس قبل ولادتهم، وإن اخترناها لهم بإرادتنا.. ومع أول شعاع من نور تراه عيناك قرة عينى، أقول لك مرحباً بك صغيرى «مالك»، نوَّرت حياتنا، وأسعدتنا بقدومك.. أسأل الله أن تكون حلماً جميلاً تحقَّق لى، وأن تكون سبباً فى إسعادى وإسعاد كل من يعرفك، وأن يبارك فى عمرك، وأن يُنبتك نباتاً حسناً، وأن تكون باراً بى وبأمك.. وأن تكون من النافعين المخلصين لجميع أهلك ومُحبِّيك، ومجتمعك.. ووطنك.

محمود حجازى «أبومالك»

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