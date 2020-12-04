بريد الوطن.. ضوء خافت

تُرى كم عمر

هذه الشجرة الخضراء؟

مُنذ متى بدأت

فى العطاء؟

هى ذاتها

«العطاء والعمر»

مُنذ مُبتدعِ العمر

وهى تضحى عطاءً!

أجلسُ لساعاتٍ طويلةٍ،

أسألُ نفسى،

أسألُ الله

أسأله بشدةٍ «إلى متى؟»

«العطاء، الأمانى،

ودولاب الأيام»

أرى دولاباً أسود

يلف محيطى

ولا يمرُّ بى!

أرى نفسى فى موكبٍ

غارقٍ بالفشل

الدوامة لا تنتهى

بهذه البساطة إلى أين؟

إلى مُبتغى العمر

مللت الانتظار يا الله

إلى متى إيانى والطريق؟

ما زلت أنتظر الموكب الجديد،

فــَ ليلف بِنا هذا الدولاب

من جديد

هبة راغب الصالح

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