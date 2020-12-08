خبير اقتصادي: 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا سنويا

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أشرف محمود، إن هناك تنوع في العلاقات بين فرنسا ومصر، وتكامل وتداخل في قطاعات النقل والبترول والقطاعات التكنولوجية، بجانب عمل شركات فرنسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن فرنسا شريك استراتيجي مهم للدولة المصرية.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية “extra news”، أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين تصل سنويا إلى 2.5 مليار دولار سنويا في مختلف القطاعات لكنها قلت هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفرنسا منفذ هام للمنتجات المصرية.

وأوضح أن الفترة الحالية تمثل تحديا للعالم كله لكن مصر طبقت الإصلاح الاقتصادي لذا خففت من التأثير الاقتصادي للأزمة وأصبح لها "ثقل إيجابي" عند التفاوض مع أي دولة أخرى خاصة بعد زيادة احتياط النقد الأجنبي وتراجع الحكومة المصرية حاليا العلاقات التجارية التي تم توقيعها مع كل الدولة لتحقيق مصلحة مشتركة أعلى للطرفين، كما تحسن ميزان التبادل التجاري لمصر مؤخرا وثبات العملة المصرية.

وتابع: "نستطيع عمل شراكة استراتيجية كاملة مع فرنسا والدولة المصرية لها اتفاقات مع الكوميسا في إفريقيا وستساعد في نشر المنتجات الفرنسية في إفريقيا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضر أثناء فتح قناة السويس جديدة وستعمل مصر على الاستفادة من المنظومة اللوجستية الفرنسية والتكنولوجيا التي تعد أحد أهم التكولوجيات في أوروبا والمنطقة".

ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسي فرنسا، في جولة التقى بها نظيره الفرنسي ورئيس الوزراء وعمدة باريس، لتحسين التعاون الثنائي بين البدين في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية.