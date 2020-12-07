السيسي: العلاقات بين مصر وفرنسا تتميز بالتنوع في مجالات متعددة

نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تدوينة يشكر خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استقباله بقصر الإليزيه لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وغرد السيسي، أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة في زيارتي لفرنسا، فالعلاقات بين بلدينا، تتميز بالتنوع في مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

وتابع، تبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف في مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.