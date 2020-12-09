وفاة والد الفنانة داليا البحيري بعد صراع مع المرض

توفي والد الفنانة داليا البحيري، المهندس محمود البحيري، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب الفنان أحمد فريد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني المهندس محمود البحيري، والد أختي الفنانة داليا البحيري، نسألكم الدعاء.

وخلال الساعات الماضية، نشرت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها بـ"انستجرام" من خلال خاصية "استوري"، عددًا من الصور ظهرت فيها بصحبة والدها، وأخرى ظهرت ابنتها "قسمت" بصحبة جدها محمود البحيري، وحملت كلماتها كثير من المحبة والاعتزاز لوالدها المريض.

وفي شهر يونيو الماضي، أُصيب زوج الفنانة داليا البحيري، بفيروس كورونا، وشُفي منه.

ووقتها، قالت داليا البحيري إنَّ المسحة التي أجريت لزوجها، أثبتت أنَّه يحمل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، رغم أنَّ كل التحاليل التي أجراها، وأثبتت عكس ذلك، مشيرة إلى أنَّها خضعت لإجراء مسحة لها، ولباقب أفراد أسرتها والعاملين بالمنزل للاطمئنان عليهم.

وأضافت "داليا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنَّها تلتزم بكل الإجراءات الطبية والاحترازية، متابعة: "إصابة حسن كانت خبطة كبيرة لنا".

ولفتت "البحيرى"، إلى أنَّها عزلت أسرتها على الفور، فضلاً عن أنَّها رفضت استقبال أي من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة: "طردت أبويا وإخواتي من البيت إمبارح خوفاً عليهم".

ووجهت "داليا"، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، متابعة "بعد كدا الفيروس مش عيب، ده زيه زي أي فيروس زي البرد، واللي يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية، ولا يخفى أمره".