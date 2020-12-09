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محمود مسلم

الكويت تسمح للعاملين بالقطاع الصحي من الدول المحظورة بدخول البلاد

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أ ش أ
02:17 م | الأربعاء 09 ديسمبر 2020
شعار مجلس الوزراء الكويتى

شعار مجلس الوزراء الكويتى

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قرارًا يسمح بعودة العاملين بوزارة الصحة الكويتية وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء أو التحاق بعائل) للبلاد مباشرة سواء عبر الرحلات المباشرة أو الترانزيت، شريطة أن تكون لديهم إقامة سارية أو سمة دخول صالحة.

وأكد القرار- الذي حصل مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت على نسخة منه اليوم الأربعاء - ضرورة استخدام تطبيق "هويتي" في جميع المنافذ والمطارات، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص لجميع الفئات المذكورة.

من جهته.. قال مصدر مسؤول - في تصريح صحفي - : "إن عودة أقارب العاملين في وزارة الصحة الكويتية تشمل الدول الـ34 المحظورة من دخول الكويت بشكل مباشر بحسب الاشتراطات الصحية".

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