رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر تعرب عن تقديرها لدور الكويت في تسوية أزمة قطر والرباعي العربي

كتب:

الوطن
12:48 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
السفير أحمد حافظ

السفير أحمد حافظ

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

وتابع المتحدث باسم وزير الخارجية: "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كل أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه، وتؤكد مصر في هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي".

اقرأ المزيد:

مساعد وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لجهود إعادة بناء الصومال

"الخارجية" تعلن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل كخبراء مصريين بأفريقيا

وزير الخارجية يكشف المناقشات الفرنسية المصرية حول ملف حقوق الإنسان

وزير الخارجية: التوافق المصري الفرنسي قائم حول الأزمة الليبية

وزير الخارجية يكشف تفاصيل اليوم الأول لزيارة السيسي لفرنسا

رسائل من أمير الكويت إلى الملك سلمان وقطر وترامب بشأن مصالحة الخليج

سامح شكري يسلم أمير الكويت رسالة من الرئيس السيسي