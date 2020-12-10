بعد توضيح "التعليم".. القصة الكاملة للإجازات الاستثنائية وتناوب الحضور

على مدار اليومين الماضيين كانت الإجازات الاستثنائية والتناوب في الحضور 3 أيام أسبوعيًا حديث الساعة، حيث انتشرت من خلال كتاب دوري إلى جميع الإدارات والمديريات التعليمية.

"الوطن" تستعرض القصة الكاملة للإجازات وتقليل أيام الحضور بداية من الكتاب الدوري وحتى تدخل وزير التعليم.

إجازات استثنائية والحضور 3 أيام اسبوعيًا

أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا إلى الإدارات والمديريات التعليمية، وذلك فيما يخص بالإجراءات الجديدة بسبب جائحة كورونا والتي من يأتي أهمها الإجازات الاستثنائية والتناوب في الحضور بين الموظفين.

ونص الكتاب الدوري الذي أرسلته الوزارة، على أنه بداية من الأحد الماضي 6 من شهر ديسمبر الجاري، يتناوب العاملون داخل ديوان عام الوزارة بالإضافة إلى الجهات التابعة له، بالحضور إلى العمل لمدة 3 أيام أسبوعيا، ويتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، وفي نفس الوقت لا يجوز تمامًا تغييرها إلا في صالح العمل، ويُكلف الزملاء الحاضرين بعمل زملائهم المناوبين، وذلك دون أي تراخي أو تقاعس أو حتى رفض القيام بالعمل، أما في حالة التغيب في أيام الحضور التي تقع في أيام كلا من الإجازة الاستثنائية أو المناوبة، تعتبر تلك الفترة بأكملها إجازة متصلة عن الفترة بأكملها.

كما نص أيضًا الكتاب الدوري على منح الموظف الذي عاد من خارج مصر إجازة استثنائية لمدة 15 يوما، على أن تبدأ الإجازة منذ تاريخ عودته من الخارج، بالإضافة إلى إعطاء الموظف الذي يثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد أو مُخالط أو مشتبه بإصابته بالفيروس، بعد احضاره لكافة المستندات التي تدل على ذلك، إجازة استثنائية لا تقل عن مدة 14 يوم، وأن تمتد الإجازة دون حد أقصى لها لحين ثبوت شفائه من الفيروس.

وأوضح الكتاب الدوري أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم، استدعاء الموظفين وفقًا لحاجة العمل على مدار الأسبوع، أو تكلفيهم بالعمل من المنزل، وبذلك تعتبر الإجازات الاستثنائية التي أشير أليها مدفوعة الأجر، وذلك حسب أحكام المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لعام 2020.

"التعليم" تتدخل وتوضح حقيقة الإجازات الاستثنائية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار عودة الإجازات الاستثنائية والتناوب في الحضور خاص بالعاملين في ديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها فقط، ولا علاقة له بالمدارس أو المعلمين أو الإداريين في المحافظات.

وأضاف "شوقي" خلال تصريحاته الأخيرة بشأن هذا الأمر، إن كل محافظ له صلاحية إعطاء الإجازات أو التناوب في الحضور بما يناسب ظروف كل محافظة، وذلك بما لا يخل سواء بالعمل الإداري أو العملية التعليمية نفسها.