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محمود مسلم

وزير التعليم يستجيب لحالة الطفل سيد ماهر ويلحقه بالدراسة

كتب:

الوطن
08:09 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
وزير التعليم يستجيب لحالة الطفل سيد ماهر سيد ويلحقه بالدراسة 

وزير التعليم يستجيب لحالة الطفل سيد ماهر سيد ويلحقه بالدراسة 

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استجابته لمطالب الطفل سيد ماهر سيد، والموافقة على إلحاقه بمدرسة داخلية، والتعلم حسب فئته العمرية بإحدى المدارس بشكل فوري.

وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم، استقبل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم، الطفل سيد ماهر سيد، وجدته السيدة نوال على محمد أحمد، حيث تم إبلاغهما بقبول الطفل بمدرسة تعليم مجتمعي بالمقطم (إقامة وإعاشة وتعليم)، بالتعاون مع البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى وجمعية "أنا المصري".

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