طارق شوقي: قانون التعليم لم يتغير بالكامل.. وتحدثنا عنه في 2018

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن قانون التعليم لم يتغير، وإنما تغير مادة واحدة فقط وهي المادة 28 المنوط بها المرحلة الثانوية ككل، لأنه منذ عام 2018، وتم التحدث عن الامتحانات الإلكترونية، والثانوية العامة التراكمية، لكن الأهالي لم تتوقع أن يحدث ذلك، والوزارة تنفذ ما وعدت به، لافتًا إلى أن القانون كان به مشكلة كبيرة في التعليم، حيث يتحدث عن المرور من عنق الزجاجة وهو الثانوية العامة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تعديل القانون وجعل الثانوية العامة تراكمية بدلًا من سنوات نقل هي الخطوة التي اتخذتها الوزارة، موضحًا أن الوزارة مازالت في منتصف الطريق، لأن القانون لم يقرر حتى الآن، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه على دفعة 2021/2022، بعد إقرار القانون.

وتابع أن القانون لن يطبق بأثر رجعي وبالتالي لن يُطبق على طلبة الثانوية العامة في الوقت الحالي مثلما يعتقد البعض من أولياء الأمور.

وأردف: "تغيير القانون هدفه تغيير الثقافة، إحنا مش بنتعلم عشان سنة واحدة وهي سنة الثانوية العامة، إحنا بنتعلم عشان العلم نفسه، مش نلعب 11 سنة ونركز في سنة الثانوية العامة بس، لا والله التعليم بناء، لازم أبني عشان أتعلم لغة ورياضيات وعلوم، كل اللي بيحصل في إعدادي وابتدائي وثانوي لازم يكون بناء مش سنة وتعدي وخلاص".

وأشار إلى أن جعل الثانوية العامة تراكمية في مصلحة الطالب على المدى البعيد، وتساعد في تغيير ثقافته، لافتًا إلى أن الثلاث سنوات لن تكون درجاتها بالتساوي، "يعني مثلا أولى ثانوي ممكن تكون مجموعها 5% أو 10%، وتانية ثانوي أكبر شوية، وتالتة ثانوي أكبر نسبة مئوية، ولن يكون الثلاث سنوات بنسب متساوية بالتأكيد".