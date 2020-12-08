وزير التعليم: تعدد فرص الامتحان بالثانوية لا يقارن بنظام "التحسين"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحديث عن إنهاء خطة الامتحان الأوحد كان في أواخر 2017 وأوائل 2018، وإضافة الامتحانات الإلكترونية وطبيعة التقييم والمجموع التراكمي، لافتا إلى أن الدفعة التي دخلت في 2018، وبدأت هذا المشروع ووصلت لثالثة ثانوي، لذلك كان لابد من تغيير المادة 28 في قانون التعليم، والتي توصف شكل الامتحانات.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه جرى إضافة فكرة المجموع التراكمي والذي لا يحتسب فقط نتيجة الامتحان الأوحد، وإنما يعطي وزن لأداء الطالب لأولى ثانوي ووزن آخر لأدائه في ثانية ثانوي ووزن آخر في ثالثة، وهو يشابه الدبلومة الأمريكية، مؤكدا أن هذا النظام لن يطبق بأثر رجعي للطلاب، بحيث سيطبق على أول دفعة تدخل أولى ثانوي.

وأكد أن النظام الجديد ليس له علاقة بالنظام السابق "التحسين"، ولا يمكن مقارنته به، نظرا لأن النظام جديد بالكامل، ولكن هو معمول لمقارنته بالنظام الأمريكي أو بـ"IG"، وبالشهادات الدولية، لافتا إلى أن تعدد الفرص تبقى اختيارية للطلاب، وفي مصلحتهم، ويزيل عنهم التوتر المصاحب عند الامتحان نظرا لأن الامتحان بالنسبة لهم "حياة أو موت".

وأوضح أن تعدد الفرص يزيل الحمل على السنة الدراسية الأخيرة، والقانون يتيح هذا النظام في أول وثانية وثالثة ثانوي، بدءا من الدفعات الجديدة، كما أن النظام الجديد يتيح تعدد نماذج الامتحانات، نظرا لأن الامتحانات في العالم يتم بناءها من بنوك أسئلة متكافئة الصعوبة، ما يؤدي للتخلص من مشكلة التسريب، حيث يوضع ويصحح الامتحان إلكترونيا، دون عنصر بشري.