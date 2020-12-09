الصحة: سنتأكد أولا من سلامة لقاح كورونا قبل تطعيم المواطنين

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة واللجنة العلمية ستحسم مصير اللقاحات واستيرادها خلال الأيام القادمة.

وأكد لـ"الوطن"، أن الوزارة لا تنساق وراء الدعاية الإعلامية للقاحات الخاصة بكورونا، وننتظر حتى يتم الموافقة بشكل نهائي عن اللقاحات التي لا تزال في بدايات أو منتصف أو نهايات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بمعني أنها لم يتم اعتمادها نهائيا.

وتابع أن كل المعلومات المتوافرة عن جميع اللقاحات "أولية"، ومن وسائل إعلامية مختلفة وتواصلنا مع الشركات مباشرة، وتوفير اللقاح الخاص بكورونا يتم وفق مدى نسبة آمان اللقاح، ولا يمكن البدء في تطعيم المصريين به إلا بعد التأكد من سلامتة وفاعليته في مواجهة الفيروس.

وأضاف أن العالم لن يتوصل إلى أى لقاحات متعلقة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة نجاح تصل الى 100%.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس ، هو 119281 حالة من ضمنهم 103913 حالة تم شفاؤها، و 6813 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105 بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.