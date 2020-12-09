"الصحة" تكشف عن بروتكول جديد لعلاج مصابي كورونا: إضافة أدوية وحذف أخرى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن البرتوكول العلاجي الجديد النسخة الرابعة لمصابي فيروس كورونا فيه تغيرات كثيرة عن البرتوكولات القديمة فيتضمن تغير في طريقة العلاج بالإضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها كما يضمن سرعة العلاج التي تصل من 7 إلى 10 أيام.

وأضاف "حسام"، لـ"الوطن": البرتوكول العلاجي الجديد يشمل 28 صفحة وبدأ بتعريف الحالات المصابة بكورونا ووضع لها تصنيف محدد من مشتبهه ومؤكدة إلى مشتبه ومحتملة ومؤكدة، مشيرا إلى أن الحالة المحتملة تعني أن هناك تغيرات في الأشعة وصورة الدم.

وتابع أنه تم تقسيم الحالات من حالة بسيطة ومتوسطة وشديدة إلى حالة بسيطة ومتوسطة وشديدة الخطورة، لافتا إلى أنه حتى الحالات المتوسطة تم تقسيمها إلى حالات بأعراض مخاطة أو بدون أعراض ويتم عزلها في المستشفيات إذا كانت مصاحبة لأعراض خطرة.

إضافة أدوية لعلاج متلازمة ما بعد كورونا

وأوضح أنه تم إضافة جزء من الأدوية والتعريفات المتعلقة بالأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي، كما تم إضافة متلازمة ما بعد كورونا وهي أحد المشاكل التي يتعرض لها المصاب بعد التعافي حيث يتعرض لبعض المشاكل الصحية.

ونوه إلى أن البرتوكول يضمن تشخيص هذه الأعراض وعلاجها، مشيرا إلى أن متلازمة ما بعد كورونا يعاني المريض من تسارع في التنفس وبعض الأعراض النفسية مثل الاكتئاب والعزلة النفسية وبعض المشاكل التي تليف الرئة.

حذف الريبافيرين والأنترفيرون والتاميفلو من البروتكول العلاجي

واكمل أن هناك بعض الأدوية تم حذفها من البرتوكول الجديد من الريبافيرين والأنترفيرون والتاميفلو، لكون أعراضهم الجانبية أدت إلى مضاعفات صحية للمريض الذي كان يحصل عليهم في البرتوكولات القديم كما تم إضافة بعض الأدوية لعلاج الحالات البسيطة وهما عقارين جديدان الريمدسفير واللبيدفير كما تم منع إعطاء الهيدروكسي كلوروكين في الحالات الشديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.