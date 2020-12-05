الرعاية الصحية: توقعات بتحقيق موارد ذاتية تصل لمليار جنيه نهاية العام

قال الدكتور فريد محرم، المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 6 محافظات، بدأت في السنة الأولى 2019 -2020 في بورسعيد، وإجمالي تكلفة الـ6 محافظات 51 مليار و115 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور فريد محرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن التكلفة الإجمالية المخصصة لبورسعيد 7 مليار و605 مليون جنيه، والأقصر 9 مليار و625 مليون جنيه، والإسماعيلية 10 مليار و125 مليون، وجنوب سيناء 3 مليارات و120 مليون جنيه، والسويس 3 مليارات و18 مليون جنيه.

وأوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الدولة رصدت مبلغ «محترم» لفكرة التحول الرقمي، وتعد هيئة الرعاية الصحية هي أو هيئة حكومية تعمل بالتحول الرقمي ونظام الميكنة بالكامل، حيث رصدت له 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الإنجاز الذي حدث في المرحلة الأولى خلال السنوات الماضية يُحسب للدولة، وخلال عام تم تحويل المنظومة المالية في هيئة الرعاية الصحية من منظومة مالية قائمة على نظام المحاسبة الحكومية.

وأشار "محرم"، إلى أنه للمرة الأولى يُنشأ نظام للتكاليف للمحاسبة عن الخدمات العلاجية بشكل دقيق ومنهجي، والتي ساعدت على وضع نظام للتسعير للخدمات العلاجية للمواطن المصري لتقديم خدمة بجودة مرتفعة وبسعر مناسب وليس بسعر منخفضة، وهناك شركات تأمين خاصة بدأت التعاقد مع هيئة الرعاية الصحية، وفقا لهذه الأسعار.

ولفت المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه جرى إدارة أصول التأمينات بشكل اقتصادي، وهذه خطوة تشهد لهيئة الرعاية الصحية، وطالما العمل يسير بشكل علمي ومهني سيكون هناك استدامة مالية، مؤكدًا أن الهيئة حققت موارد ذاتية في النصف الأول من موازنة 2020-2021 بحوالي 400 مليون جنيه متوقعا وصولهم في نهاية العام لمليار جنيه.